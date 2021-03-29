Erzurum Aziziye Nüfusu 2020 - 2021 |  Aziziye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Aziziye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Aziziye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Aziziye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aziziye ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,494 (km²) si Aziziye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Aziziye nüfusu 63 bin 366 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Aziziye İlçe Nüfusu Kaçtır?

63,366 kişidir.

Erzurum Aziziye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,1 olarak gerçekleşmiştir.

Aziziye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,18985 Enlem : 27,18985

Aziziye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Aziziye ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Aziziye ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aziziye ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020