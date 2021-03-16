Erzurum Yakutiye Nüfusu 2020 - 2021 |  Yakutiye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Yakutiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Yakutiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Yakutiye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yakutiye ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 875 (km²) si Yakutiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Yakutiye nüfusu 181 bin 150 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758 bin 279 kişidir.

Yakutiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

181 bin 150 kişidir.

Erzurum Yakutiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -31,7 olarak gerçekleşmiştir.

Yakutiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,270512 Enlem : 41,270512

Yakutiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Yakutiye ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Yakutiye ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yakutiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020