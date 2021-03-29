Erzurum Oltu Nüfusu 2020 - 2021 |  Oltu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Oltu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Oltu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Oltu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Oltu ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,404 (km²) si Oltu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Oltu nüfusu 30 bin 255 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Oltu İlçe Nüfusu Kaçtır?

30,255 kişidir.

Erzurum Oltu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,4 olarak gerçekleşmiştir.

Oltu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,995815 Enlem : 41,995815

Oltu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Oltu ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Oltu ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Oltu ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020