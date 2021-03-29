Erzurum Çat Nüfusu 2020 - 2021 |  Çat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Çat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Çat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Çat Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çat ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,412 (km²) si Çat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Çat nüfusu 17 bin 035 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Çat İlçe Nüfusu Kaçtır?

17,035 kişidir.

Erzurum Çat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 19,4 olarak gerçekleşmiştir.

Çat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,657547 Enlem : 34,657547

Çat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Çat ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Çat ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çat ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020