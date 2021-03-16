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Erzurum Şenkaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Şenkaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Erzurum Şenkaya nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Erzurum Şenkaya nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Erzurum Şenkaya nüfusunun 17 bin 399 olduğu açıklandı. Haberimizde  Erzurum Şenkaya yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirsiniz.

Erzurum Şenkaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Şenkaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Şenkaya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Şenkaya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Şenkaya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şenkaya ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde  758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,417 (km²) si Şenkaya ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Şenkaya nüfusu 17 bin 399 kişidir.

Erzurum Şenkaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Şenkaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758 bin 279 kişidir.

Şenkaya İlçe Nüfusu Kaçtır?

17 bin 399 kişidir.

Erzurum Şenkaya Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -6,4 olarak gerçekleşmiştir.

Erzurum Şenkaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Şenkaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Şenkaya İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  42,345242      Enlem :  42,345242

Şenkaya İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Şenkaya ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Şenkaya ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şenkaya ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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