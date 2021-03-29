Hadise'nin saplantılı hayranlarıyla başı dertte!Kayahan, ölümsüz eserleriyle anılacakEnes Çakmak kimdir, nerelidir? DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Enes Çakmak kaç yaşında?Enis Destan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?Merve Boluğur otellere bedava tatil için mesaj attıCNN Türk'te ayrılık! Büşra Sanay kanalla yollarını ayırdıZehra Gülüç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?MGK ikinci kez toplanıyor: 3 kritik gündem maddesi masada!Durmuş Ali Keskinkılıç kimdir? MKEK yeni Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç biyografiLenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan açıklama geldi!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Erzurum Horasan Nüfusu 2020 - 2021 |  Horasan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Erzurum Horasan Nüfusu 2020 - 2021 |  Horasan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Erzurum Horasan nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Erzurum Horasan nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Erzurum Horasan nüfusunun 38 bin 090 olduğu açıklandı. Haberimizde  Erzurum Horasan yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Erzurum Horasan Nüfusu 2020 - 2021 |  Horasan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Horasan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Horasan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Horasan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Horasan ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde  758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25 bin 006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,732 (km²) si Horasan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Horasan nüfusu 38 bin 090 kişidir.

Erzurum Horasan Nüfusu 2020 - 2021 |  Horasan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Horasan İlçe Nüfusu Kaçtır?

38,090 kişidir.

Erzurum Horasan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -19,4 olarak gerçekleşmiştir.

Erzurum Horasan Nüfusu 2020 - 2021 |  Horasan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Horasan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  42,167229      Enlem :  42,167229

Horasan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Horasan ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Horasan ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Horasan ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT