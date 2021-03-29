Erzurum Horasan Nüfusu 2020 - 2021 |  Horasan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Horasan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Horasan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Horasan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Horasan ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25 bin 006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,732 (km²) si Horasan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Horasan nüfusu 38 bin 090 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Horasan İlçe Nüfusu Kaçtır?

38,090 kişidir.

Erzurum Horasan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -19,4 olarak gerçekleşmiştir.

Horasan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,167229 Enlem : 42,167229

Horasan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Horasan ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Horasan ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Horasan ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020