Erzurum Pasinler Nüfusu 2020 - 2021 |  Pasinler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Pasinler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Pasinler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Pasinler Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pasinler ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,163 (km²) si Pasinler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Pasinler nüfusu 28 bin 513 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Pasinler İlçe Nüfusu Kaçtır?

28,513 kişidir.

Erzurum Pasinler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6,2 olarak gerçekleşmiştir.

Pasinler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,678478 Enlem : 41,678478

Pasinler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Pasinler ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Pasinler ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pasinler ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020