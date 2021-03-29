Erzurum Hınıs Nüfusu 2020 - 2021 |  Hınıs İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Hınıs Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Hınıs nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Hınıs Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hınıs ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,32 (km²) si Hınıs ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Hınıs nüfusu 26 bin 028 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Hınıs İlçe Nüfusu Kaçtır?

26,028 kişidir.

Erzurum Hınıs Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7 olarak gerçekleşmiştir.

Hınıs İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,697174 Enlem : 41,697174

Hınıs İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Hınıs ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Hınıs ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hınıs ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020