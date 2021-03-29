Erzurum Aşkale Nüfusu 2020 - 2021 |  Aşkale İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Aşkale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Aşkale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Aşkale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aşkale ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,568 (km²) si Aşkale ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Aşkale nüfusu 22 bin 842 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Aşkale İlçe Nüfusu Kaçtır?

22,842 kişidir.

Erzurum Aşkale Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,5 olarak gerçekleşmiştir.

Aşkale İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,687176 Enlem : 40,687176

Aşkale İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Aşkale ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Aşkale ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aşkale ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020