Erzurum Uzundere Nüfusu 2020 - 2021 |  Uzundere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Uzundere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Uzundere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Uzundere Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Uzundere ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 431 (km²) si Uzundere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Uzundere nüfusu 7 bin 919 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758 bin 279 kişidir.

Uzundere İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 919 kişidir.

Erzurum Uzundere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -29,1 olarak gerçekleşmiştir.

Uzundere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,057961 Enlem : 28,057961

Uzundere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Uzundere ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Uzundere ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Uzundere ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020