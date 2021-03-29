Erzurum Narman Nüfusu 2020 - 2021 |  Narman İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Narman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Narman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Narman Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Narman ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 905 (km²) si Narman ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Narman nüfusu 13 bin 183 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758,279 kişidir.

Narman İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,183 kişidir.

Erzurum Narman Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,8 olarak gerçekleşmiştir.

Narman İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,870026 Enlem : 41,870026

Narman İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Narman ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Narman ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Narman ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020