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Erzurum Nüfusu 2020 - 2021 | Erzurum Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Erzurum nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Erzurum nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Erzurum ilinin nüfusunun 758 bin 279 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Erzurum yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Erzurum Nüfusu 2020 - 2021 | Erzurum Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Erzurum Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum nüfusu geçen yıla göre 3 bin 783 kişi azalarak 758 bin 279 kişi oldu ( 2019 yılında Erzurum nüfusu 762 bin 62 kişiydi ) . İstanbul ilinde 378 bin 661 erkek, 379 bin 618 kadın yaşamaktadır.

Erzurum Alan kodu nedir?

Erzurum ilinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Erzurum yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Erzurum ilinin yüz ölçümü 25006 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 4 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Erzurum Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir

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Erzurum 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erzurum 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 758279

Erzurum 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 378661              

Erzurum 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 379618              

Erzurum 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 30

Erzurum 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,75 Kişidir.

Erzurum 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,79 olduğu görülmektedir.

Erzurum 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,48 olduğu görülmektedir.

Erzurum 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 530 kişi boşanmıştır.

Erzurum 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4541

Erzurum 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 758279  

Erzurum 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 378661

Erzurum 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 379618      

Erzurum 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Erzurum 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -     

Erzurum 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -     

Erzurum 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 30 kişidir.

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Erzurum 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 379893  Kadın : 382169  Toplam : 762062  Nüfus yoğunluğu : 30 kişidir.  

Erzurum 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 379893  Kadın : 382169  Toplam : 762062  

Erzurum 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Erzurum 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 383435  Kadın : 384413  Toplam : 767848  Nüfus yoğunluğu : 30 kişidir.  

Erzurum 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 383435  Kadın : 384413  Toplam : 767848  

Erzurum 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Erzurum 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 379227  Kadın : 381249  Toplam : 760476  Nüfus yoğunluğu : 30 kişidir.  

Erzurum 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 379227  Kadın : 381249  Toplam : 760476  

Erzurum 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Erzurum 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 381138  Kadın : 380883  Toplam : 762021  Nüfus yoğunluğu : 30 kişidir.  

Erzurum 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 381138  Kadın : 380883  Toplam : 762021  

Erzurum 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Erzurum 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 382163  Kadın : 380158  Toplam : 762321  Nüfus yoğunluğu : 30 kişidir.  

Erzurum 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 382163  Kadın : 380158  Toplam : 762321  

Erzurum 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

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