Erzurum Tortum Nüfusu 2020 - 2021 |  Tortum İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Tortum Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Tortum nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Tortum Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tortum ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,509 (km²) si Tortum ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Tortum nüfusu 21 bin 661 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758 bin 279 kişidir.

Tortum İlçe Nüfusu Kaçtır?

21 bin 661 kişidir.

Erzurum Tortum Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 177,7 olarak gerçekleşmiştir.

Tortum İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,550838 Enlem : 41,550838

Tortum İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Tortum ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Tortum ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tortum ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020