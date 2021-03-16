Erzurum Tekman Nüfusu 2020 - 2021 |  Tekman İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Erzurum Tekman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Erzurum Tekman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Erzurum Tekman Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tekman ilçesinin bağlı bulunduğu Erzurum ilinde 758 bin 279 kişi yaşamaktadır. Erzurum ili 25006 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,098 (km²) si Tekman ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erzurum Tekman nüfusu 25 bin 649 kişidir.

Erzurum Toplam Nüfusu Kaçtır?

758 bin 279 kişidir.

Tekman İlçe Nüfusu Kaçtır?

25 bin 649 kişidir.

Erzurum Tekman Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,9 olarak gerçekleşmiştir.

Tekman İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,511601 Enlem : 41,511601

Tekman İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Erzurum iline bağlı bulunan Tekman ilçesinin telefon alan kodu 0 442 şeklinde başlamaktadır.

Tekman ilçesinin bağlı olduğu Erzurum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tekman ilçesinin bağlı olduğu il olan Erzurum ilinin plaka kodu 25 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020