Eskişehir Alpu Nüfusu 2020 - 2021 |  Alpu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Alpu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Alpu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Alpu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Alpu ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 930 (km²) si Alpu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Alpu nüfusu 10 bin 614 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Alpu İlçe Nüfusu Kaçtır?

10 bin 614 kişidir.

Eskişehir Alpu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -33,4 olarak gerçekleşmiştir.

Alpu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,959122 Enlem : 30,959122

Alpu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Alpu ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Alpu ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Alpu ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020