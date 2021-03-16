Eskişehir Tepebaşı Nüfusu 2020 - 2021 |  Tepebaşı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Tepebaşı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Tepebaşı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Tepebaşı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tepebaşı ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,297 (km²) si Tepebaşı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Tepebaşı nüfusu 371 bin 303 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Tepebaşı İlçe Nüfusu Kaçtır?

371 bin 303 kişidir.

Eskişehir Tepebaşı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir.

Tepebaşı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,513342 Enlem : 30,513342

Tepebaşı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Tepebaşı ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Tepebaşı ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tepebaşı ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020