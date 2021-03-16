Eskişehir Han Nüfusu 2020 - 2021 |  Han İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Han Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Han nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Han Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Han ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 368 (km²) si Han ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Han nüfusu 2 bin 100 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Han İlçe Nüfusu Kaçtır?

2 bin 100 kişidir.

Eskişehir Han Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,1 olarak gerçekleşmiştir.

Han İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,863819 Enlem : 30,863819

Han İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Han ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Han ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Han ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020