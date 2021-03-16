Eskişehir Mahmudiye Nüfusu 2020 - 2021 |  Mahmudiye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Mahmudiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Mahmudiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Mahmudiye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mahmudiye ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 641 (km²) si Mahmudiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Mahmudiye nüfusu 7 bin 740 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Mahmudiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 740 kişidir.

Eskişehir Mahmudiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,7 olarak gerçekleşmiştir.

Mahmudiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,238865 Enlem : 26,238865

Mahmudiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Mahmudiye ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Mahmudiye ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mahmudiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020