Eskişehir İnönü Nüfusu 2020 - 2021 |  İnönü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir İnönü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir İnönü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir İnönü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İnönü ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 391 (km²) si İnönü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir İnönü nüfusu 6 bin 355 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

İnönü İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 355 kişidir.

Eskişehir İnönü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -24,7 olarak gerçekleşmiştir.

İnönü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,154079 Enlem : 27,154079

İnönü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan İnönü ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

İnönü ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İnönü ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020