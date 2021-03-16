Eskişehir Odunpazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Odunpazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Odunpazarı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Odunpazarı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Odunpazarı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Odunpazarı ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,209 (km²) si Odunpazarı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Odunpazarı nüfusu 415 bin 230 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Odunpazarı İlçe Nüfusu Kaçtır?

415 bin 230 kişidir.

Eskişehir Odunpazarı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Odunpazarı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,513342 Enlem : 30,513342

Odunpazarı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Odunpazarı ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Odunpazarı ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Odunpazarı ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020