Eskişehir Beylikova Nüfusu 2020 - 2021 |  Beylikova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Beylikova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Beylikova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Beylikova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Beylikova ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 741 (km²) si Beylikova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Beylikova nüfusu 6 bin 222 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Beylikova İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 222 kişidir.

Eskişehir Beylikova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -28,2 olarak gerçekleşmiştir.

Beylikova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,205744 Enlem : 31,205744

Beylikova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Beylikova ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Beylikova ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Beylikova ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020