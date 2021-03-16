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Eskişehir Mihalıççık Nüfusu 2020 - 2021 |  Mihalıççık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Eskişehir Mihalıççık nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Eskişehir Mihalıççık nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Eskişehir Mihalıççık nüfusunun 8 bin 11 olduğu açıklandı. Haberimizde  Eskişehir Mihalıççık yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Eskişehir Mihalıççık Nüfusu 2020 - 2021 |  Mihalıççık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Mihalıççık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Mihalıççık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Mihalıççık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mihalıççık ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde  888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,809 (km²) si Mihalıççık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Mihalıççık nüfusu 8 bin 11 kişidir.

Eskişehir Mihalıççık Nüfusu 2020 - 2021 |  Mihalıççık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Mihalıççık İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 11 kişidir.

Mihalıççık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -19,8 olarak gerçekleşmiştir.

Eskişehir Mihalıççık Nüfusu 2020 - 2021 |  Mihalıççık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Mihalıççık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  31,495796      Enlem :  31,495796

Mihalıççık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Mihalıççık ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Mihalıççık ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mihalıççık ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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