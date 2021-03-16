Eskişehir Sivrihisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Sivrihisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Sivrihisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Sivrihisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Sivrihisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivrihisar ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,828 (km²) si Sivrihisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Sivrihisar nüfusu 20 bin 140 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Sivrihisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

20 bin 140 kişidir.

Eskişehir Sivrihisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sivrihisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,537729 Enlem : 31,537729

Sivrihisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Sivrihisar ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Sivrihisar ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sivrihisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020