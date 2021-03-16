Eskişehir Mihalgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Mihalgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Mihalgazi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Mihalgazi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Mihalgazi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mihalgazi ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 225 (km²) si Mihalgazi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Mihalgazi nüfusu 3 bin 99 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Mihalgazi İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 99 kişidir.

Eskişehir Mihalgazi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,5 olarak gerçekleşmiştir.

Mihalgazi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,577381 Enlem : 30,577381

Mihalgazi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Mihalgazi ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Mihalgazi ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mihalgazi ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020