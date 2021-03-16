Eskişehir Sarıcakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıcakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Sarıcakaya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Sarıcakaya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Sarıcakaya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarıcakaya ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 409 (km²) si Sarıcakaya ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Sarıcakaya nüfusu 4 bin 790 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Sarıcakaya İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 790 kişidir.

Sarıcakaya Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,3 olarak gerçekleşmiştir.

Sarıcakaya İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,619825 Enlem : 30,619825

Sarıcakaya İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Sarıcakaya ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Sarıcakaya ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarıcakaya ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020