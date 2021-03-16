Eskişehir Günyüzü Nüfusu 2020 - 2021 |  Günyüzü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Eskişehir Günyüzü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Eskişehir Günyüzü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Eskişehir Günyüzü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Günyüzü ilçesinin bağlı bulunduğu Eskişehir ilinde 888 bin 828 kişi yaşamaktadır. Eskişehir ili 13960 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 807 (km²) si Günyüzü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir Günyüzü nüfusu 5 bin 455 kişidir.

Eskişehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

888 bin 828 kişidir.

Günyüzü İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 455 kişidir.

Eskişehir Günyüzü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -38,8 olarak gerçekleşmiştir.

Günyüzü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,810333 Enlem : 31,810333

Günyüzü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Eskişehir iline bağlı bulunan Günyüzü ilçesinin telefon alan kodu 0 222 şeklinde başlamaktadır.

Günyüzü ilçesinin bağlı olduğu Eskişehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Günyüzü ilçesinin bağlı olduğu il olan Eskişehir ilinin plaka kodu 26 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020