Faisal Abdullah Al Borshaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Abdullah Al Borshaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faisal Abdullah Al Borshaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faisal Abdullah Al Borshaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faisal Abdullah Al Borshaid {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faisal Abdullah Al Borshaid Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına - tarihinde katılmıştır. Faisal Abdullah Al Borshaid'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faisal Abdullah Al Borshaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faisal Abdullah Al Borshaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faisal Abdullah Al Borshaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faisal Abdullah Al Borshaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faisal Abdullah Al Borshaid şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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