İzmir Kemalpaşa Nüfusu 2020 - 2021 |  Kemalpaşa İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Kemalpaşa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Kemalpaşa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Kemalpaşa Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kemalpaşa ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 709 (km²) si Kemalpaşa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Kemalpaşa nüfusu 110 bin 209 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Kemalpaşa İlçe Nüfusu Kaçtır?

110 bin 209 kişidir.

İzmir Kemalpaşa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 24,4 olarak gerçekleşmiştir.

Kemalpaşa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,416706 Enlem : 27,416706

Kemalpaşa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Kemalpaşa ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Kemalpaşa ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kemalpaşa ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020