İzmir Konak Nüfusu 2020 - 2021 |  Konak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Konak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Konak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Konak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konak ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 25 (km²) si Konak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Konak nüfusu 344 bin 678 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Konak İlçe Nüfusu Kaçtır?

344 bin 678 kişidir.

İzmir Konak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -19,8 olarak gerçekleşmiştir.

Konak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,125271 Enlem : 27,125271

Konak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Konak ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Konak ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Konak ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020