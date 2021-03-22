İzmir Menemen Nüfusu 2020 - 2021 |  Menemen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İzmir Menemen Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir Menemen nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Menemen Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Menemen ilçesinin bağlı bulunduğu İzmir ilinde 4 milyon 394 bin 694 kişi yaşamaktadır. İzmir ili 11891 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 611 (km²) si Menemen ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir Menemen nüfusu 186 bin 182 kişidir.

İzmir Toplam Nüfusu Kaçtır?

4 milyon 394 bin 694 kişidir.

Menemen İlçe Nüfusu Kaçtır?

186 bin 182 kişidir.

İzmir Menemen Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 34,4 olarak gerçekleşmiştir.

Menemen İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,073141 Enlem : 27,073141

Menemen İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İzmir iline bağlı bulunan Menemen ilçesinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

Menemen ilçesinin bağlı olduğu İzmir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Menemen ilçesinin bağlı olduğu il olan İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020