İzmir Nüfusu 2020 - 2021 | İzmir Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 İzmir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İzmir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İzmir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir nüfusu geçen yıla göre 27443 kişi artarak 4 milyon 394 bin 694 kişi oldu ( 2019 yılında İzmir nüfusu 4 milyon 367 bin 251 kişiydi ) . İstanbul ilinde 2 milyon 187 bin 226 erkek, 2 milyon 207 bin 468 kadın yaşamaktadır.

İzmir Alan kodu nedir?

İzmir ilinin telefon alan kodu 0 232 şeklinde başlamaktadır.

İzmir yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda İzmir ilinin yüz ölçümü 11891 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 23 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İzmir Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İzmir ilinin plaka kodu 35 olarak belirlenmiştir

İzmir 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

İzmir 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 4394694

İzmir 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 2187226

İzmir 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 2207468

İzmir 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 3

İzmir 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,91 Kişidir.

İzmir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,89 olduğu görülmektedir.

İzmir 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 26,18 olduğu görülmektedir.

İzmir 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 10720 kişi boşanmıştır.

İzmir 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 33331

İzmir 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 4394694

İzmir 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 2187226

İzmir 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 2207468

İzmir 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

İzmir 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

İzmir 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

İzmir 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 366 kişidir.

İzmir 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2174319 Kadın : 2192932 Toplam : 4367251 Nüfus yoğunluğu : 364 kişidir.

İzmir 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2174319 Kadın : 2192932 Toplam : 4367251

İzmir 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

İzmir 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2152585 Kadın : 2167934 Toplam : 4320519 Nüfus yoğunluğu : 360 kişidir.

İzmir 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2152585 Kadın : 2167934 Toplam : 4320519

İzmir 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

İzmir 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2133548 Kadın : 2146129 Toplam : 4279677 Nüfus yoğunluğu : 356 kişidir.

İzmir 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2133548 Kadın : 2146129 Toplam : 4279677

İzmir 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

İzmir 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2104632 Kadın : 2118913 Toplam : 4223545 Nüfus yoğunluğu : 352 kişidir.

İzmir 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2104632 Kadın : 2118913 Toplam : 4223545

İzmir 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

İzmir 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 2078224 Kadın : 2090191 Toplam : 4168415 Nüfus yoğunluğu : 347 kişidir.

İzmir 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 2078224 Kadın : 2090191 Toplam : 4168415

İzmir 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -