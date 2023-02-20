Ladji Malle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladji Malle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladji Malle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladji Malle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladji Malle 12 Aralık 2001 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. Mali,Moritanya uyrukludur.Gerçek adı da Ladji Mallé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladji Malle Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 42 Football Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ladji Malle'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ladji Malle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malleladji/

Ladji Malle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladji Malle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ladji Malle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladji Malle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2021 yılında Pohronie

16 Ağustos 2022 yılında Las Vegas

Ladji Malle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladji Malle şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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