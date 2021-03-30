Mersin Akdeniz Nüfusu 2020 - 2021 |  Akdeniz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Akdeniz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Akdeniz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Akdeniz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akdeniz ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 224 (km²) si Akdeniz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Akdeniz nüfusu 259 bin 381 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Akdeniz İlçe Nüfusu Kaçtır?

259 bin 381 kişidir.

Mersin Akdeniz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11,1 olarak gerçekleşmiştir.

Akdeniz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,489649 Enlem : 31,489649

Akdeniz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Akdeniz ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Akdeniz ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akdeniz ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020