Mersin Bozyazı Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozyazı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Bozyazı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Bozyazı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Bozyazı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bozyazı ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 862 (km²) si Bozyazı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Bozyazı nüfusu 26 bin 947 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Bozyazı İlçe Nüfusu Kaçtır?

26 bin 947 kişidir.

Mersin Bozyazı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 13,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bozyazı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,969372 Enlem : 32,969372

Bozyazı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Bozyazı ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Bozyazı ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bozyazı ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020