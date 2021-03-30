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Mersin Çamlıyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Çamlıyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Mersin Çamlıyayla nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Mersin Çamlıyayla nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Mersin Çamlıyayla nüfusunun 8 bin 225 olduğu açıklandı. Haberimizde  Mersin Çamlıyayla yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Mersin Çamlıyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Çamlıyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Çamlıyayla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Çamlıyayla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Çamlıyayla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çamlıyayla ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde  1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,06 (km²) si Çamlıyayla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Çamlıyayla nüfusu 8 bin 225 kişidir.

Mersin Çamlıyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Çamlıyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Çamlıyayla İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 225 kişidir.

Mersin Çamlıyayla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -12,2 olarak gerçekleşmiştir.

Mersin Çamlıyayla Nüfusu 2020 - 2021 |  Çamlıyayla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Çamlıyayla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  34,593204      Enlem :  34,593204

Çamlıyayla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Çamlıyayla ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Çamlıyayla ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çamlıyayla ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

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