Mersin Silifke Nüfusu 2020 - 2021 |  Silifke İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Silifke Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Silifke nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Silifke Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Silifke ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,752 (km²) si Silifke ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Silifke nüfusu 125 bin 173 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Silifke İlçe Nüfusu Kaçtır?

125 bin 173 kişidir.

Mersin Silifke Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 35 olarak gerçekleşmiştir.

Silifke İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,927093 Enlem : 33,927093

Silifke İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Silifke ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Silifke ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Silifke ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020