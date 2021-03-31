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Mersin Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Mersin Yenişehir nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Mersin Yenişehir nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Mersin Yenişehir nüfusunun 268776 olduğu açıklandı. Haberimizde  Mersin Yenişehir yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Mersin Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Yenişehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Yenişehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Yenişehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenişehir ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde  1 milyon 868,757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 145 (km²) si Yenişehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Yenişehir nüfusu 268 bin 776 kişidir.

Mersin Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868,757 kişidir.

Yenişehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

268,776 kişidir.

Mersin Yenişehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  9,9 olarak gerçekleşmiştir.

Mersin Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Yenişehir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,902927      Enlem :  27,902927

Yenişehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Yenişehir ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Yenişehir ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenişehir ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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