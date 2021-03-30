Mersin Mezitli Nüfusu 2020 - 2021 |  Mezitli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Mezitli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Mezitli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Mezitli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mezitli ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 517 (km²) si Mezitli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Mezitli nüfusu 211 bin 538 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Mezitli İlçe Nüfusu Kaçtır?

211 bin 538 kişidir.

Mersin Mezitli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 35,1 olarak gerçekleşmiştir.

Mezitli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,523075 Enlem : 34,523075

Mezitli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Mezitli ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Mezitli ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mezitli ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020