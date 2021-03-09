Mersin Nüfusu 2020 - 2021 | Mersin Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mersin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin nüfusu geçen yıla göre 28332 kişi artarak 1 milyon 868 bin 757 kişi oldu ( 2019 yılında Mersin nüfusu 1 milyon 840 bin 425 kişiydi ) . İstanbul ilinde 933 bin 368 erkek, 935 bin 389 kadın yaşamaktadır.

Mersin Alan kodu nedir?

Mersin ilinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Mersin yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Mersin ilinin yüz ölçümü 16010 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 9 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mersin Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir

Mersin 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Mersin 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1868757

Mersin 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 933368

Mersin 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 935389

Mersin 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 11

Mersin 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,27 Kişidir.

Mersin 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28 olduğu görülmektedir.

Mersin 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,39 olduğu görülmektedir.

Mersin 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 4120 kişi boşanmıştır.

Mersin 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 29729

Mersin 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1868757

Mersin 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 933368

Mersin 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 935389

Mersin 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Mersin 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Mersin 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Mersin 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 121 kişidir.

Mersin 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 919594 Kadın : 920831 Toplam : 1840425 Nüfus yoğunluğu : 119 kişidir.

Mersin 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 919594 Kadın : 920831 Toplam : 1840425

Mersin 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Mersin 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 905520 Kadın : 908948 Toplam : 1814468 Nüfus yoğunluğu : 117 kişidir.

Mersin 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 905520 Kadın : 908948 Toplam : 1814468

Mersin 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Mersin 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 895374 Kadın : 898557 Toplam : 1793931 Nüfus yoğunluğu : 116 kişidir.

Mersin 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 895374 Kadın : 898557 Toplam : 1793931

Mersin 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Mersin 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 885583 Kadın : 888269 Toplam : 1773852 Nüfus yoğunluğu : 115 kişidir.

Mersin 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 885583 Kadın : 888269 Toplam : 1773852

Mersin 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Mersin 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 869989 Kadın : 875232 Toplam : 1745221 Nüfus yoğunluğu : 113 kişidir.

Mersin 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 869989 Kadın : 875232 Toplam : 1745221

Mersin 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -