Mersin Toroslar Nüfusu 2020 - 2021 |  Toroslar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Toroslar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Toroslar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Toroslar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Toroslar ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868,757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16,010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 714 (km²) si Toroslar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Toroslar nüfusu 310 bin 606 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868,757 kişidir.

Toroslar İlçe Nüfusu Kaçtır?

310,606 kişidir.

Mersin Toroslar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 24,8 olarak gerçekleşmiştir.

Toroslar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,630012 Enlem : 34,630012

Toroslar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Toroslar ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Toroslar ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Toroslar ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020