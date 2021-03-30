Mersin Tarsus Nüfusu 2020 - 2021 |  Tarsus İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Tarsus Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Tarsus nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Tarsus Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tarsus ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,824 (km²) si Tarsus ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Tarsus nüfusu 346 bin 715 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Tarsus İlçe Nüfusu Kaçtır?

346 bin 715 kişidir.

Mersin Tarsus Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 12,6 olarak gerçekleşmiştir.

Tarsus İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,892769 Enlem : 34,892769

Tarsus İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Tarsus ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Tarsus ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tarsus ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020