Mersin Anamur Nüfusu 2020 - 2021 |  Anamur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Anamur Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Anamur nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Anamur Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Anamur ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,375 (km²) si Anamur ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Anamur nüfusu 66 bin 994 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Anamur İlçe Nüfusu Kaçtır?

66 bin 994 kişidir.

Mersin Anamur Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 13,9 olarak gerçekleşmiştir.

Anamur İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,840698 Enlem : 32,840698

Anamur İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Anamur ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Anamur ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Anamur ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020