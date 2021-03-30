Mersin Mut Nüfusu 2020 - 2021 |  Mut İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Mut Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Mut nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Mut Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mut ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,861 (km²) si Mut ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Mut nüfusu 63 bin 269 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Mut İlçe Nüfusu Kaçtır?

63 bin 269 kişidir.

Mersin Mut Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 10 olarak gerçekleşmiştir.

Mut İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,440052 Enlem : 33,440052

Mut İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Mut ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Mut ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mut ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020