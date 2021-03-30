Mersin Erdemli Nüfusu 2020 - 2021 |  Erdemli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mersin Erdemli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mersin Erdemli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mersin Erdemli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erdemli ilçesinin bağlı bulunduğu Mersin ilinde 1 milyon 868 bin 757 kişi yaşamaktadır. Mersin ili 16010 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,026 (km²) si Erdemli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mersin Erdemli nüfusu 144 bin 548 kişidir.

Mersin Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 868 bin 757 kişidir.

Erdemli İlçe Nüfusu Kaçtır?

144 bin 548 kişidir.

Mersin Erdemli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,5 olarak gerçekleşmiştir.

Erdemli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,231546 Enlem : 30,231546

Erdemli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mersin iline bağlı bulunan Erdemli ilçesinin telefon alan kodu 0 324 şeklinde başlamaktadır.

Erdemli ilçesinin bağlı olduğu Mersin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Erdemli ilçesinin bağlı olduğu il olan Mersin ilinin plaka kodu 33 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020