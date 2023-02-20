Morten Bjorshol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Bjorshol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morten Bjorshol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morten Bjorshol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morten Bjorshol 22 Ağustos 1997 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Morten Lyngstad Bjørshol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morten Bjorshol Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Morten Bjorshol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Morten Bjorshol'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Morten Bjorshol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morten Bjorshol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Morten Bjorshol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morten Bjorshol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Lyn FK

1 Ağustos 2017 yılında Cal State L.A.

10 Mart 2022 yılında Las Vegas

Morten Bjorshol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morten Bjorshol şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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