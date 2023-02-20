Nathan Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Sepulveda 6 Aralık 2002 tarihinde Walnut, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Sepulveda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 5 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Nathan Sepulveda'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathan Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Golden State

5 Nisan 2021 yılında Las Vegas

Nathan Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Sepulveda şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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