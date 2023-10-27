Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı

Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında İşgalden Cumhuriyet’e Pendik ve Milli Mücadele Paneli düzenledi.

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Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı

Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında İşgalden Cumhuriyet’e Pendik ve Milli Mücadele Paneli düzenledi. Panelde, milli mücadele döneminde şehit olan Pendikliler anıldı. Dönemin Pendik’i fotoğraflarla konuklara gösterildi.

Pendik Belediyesinin Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlediği İşgalden Cumhuriyet’e Pendik ve Milli Mücadele Paneli, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Yıldız’ın da katıldığı panelde akademisyenler Prof. Dr. Abdurrahman Bozkurt ve Doç. Dr. Neval Konuk, Pendik’in mücadele dönemindeki durumunu anlattı. Yaklaşık iki saat süren etkinlik, her iki akademisyene hediye takdimiyle sona erdi.

Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı

1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattılar

Panelde en eskisi 1900’lere varan Pendik fotoğrafları slayt eşliğinde konuklara gösterildi. Atatürk’ün Pendik’i ziyareti, tarihi Pendik Tren İstasyonu, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nin ilk hali, Jandarma Karakolu gibi Pendik’le bütünleşmiş tarihi yapılar ve olaylar konulara gösterildi. Aynı zamanda Pendik’i işgal eden İngiliz birliklerinin fotoğrafları da katılımcılara gösterildi.

Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı

Şehit düşmüş Pendikli kahramanları andılar

Konuşmacılardan Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu sunumunda Milli Mücadele döneminde şehit düşmüş Pendikli kahramanlara değindi. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi kayıtlarına göre Pendik karakolundan Erzurumlu Mehmed, Kunduracı Salih, Mera Bekçisi Rüstem, Hat Çavuşu Hüseyin Ağa’nın dilsiz ve sağır oğlu, Yüzbaşı Ahmed Hamdi Bey, Ayşe Hanım ve Ahmed Bey’in oğlu Necmeddin Efendi de katledilerek şehit edildiğini söyledi. Yine Kutdoğmuş Köyü'nden Mustafa oğlu Ahmet, Salih oğlu Halil İbrahim, Ahmet oğlu Hüseyin, Ali oğlu İbrahim ile Emirli Köyü'nden Ahmet oğlu Salim ve Mehmet oğlu Tahir’in de Birinci Dünya Savaşı zamanında çeşitli cephelerde şehit düştüğü bilgisini verdi.

Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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