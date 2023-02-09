Rafael William kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael William Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael William adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael William Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael William 30 Eylül 2001 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael William Dias Pinheiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael William Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Rafael William, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael William'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafael William Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafael William isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael William Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael William futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Coritiba FC

10 Ocak 2023 yılında Sampaio Corrêa

30 Kasım 2023 yılında Coritiba FC

Rafael William Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael William şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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