Emerson Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson Souza 18 Aralık 1997 tarihinde Anchieta şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emerson Santos de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Souza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W2M yapmaktadır. Emerson Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emerson Souza'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emerson Souza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_emersonr08/

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Emerson Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emerson Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Emerson Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto B

11 Eylül 2018 yılında Fafe

30 Haziran 2019 yılında FC Porto B

1 Ağu 2019 yılında PSTC

12 Mart 2020 yılında Operário-MT

15 Eylül 2020 yılında Bragantino-PA

25 Ocak 2021 yılında CS Esportiva

17 Haziran 2021 yılında Ferroviário-CE

15 Ağu 2022 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2023 yılında Sampaio Corrêa

Emerson Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson Souza şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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