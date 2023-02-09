Vinicius Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Alves 10 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinícius Rodrigues Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Alves Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Águia Football yapmaktadır. Vinicius Alves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vinicius Alves'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vinicius Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vinicius Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Nisan 2021 yılında Anápolis-GO

26 Mayıs 2021 yılında Atlético-CE

27 Mayıs 2021 yılında Anápolis-GO

8 Ağu 2021 yılında Sanjoanense

30 Haziran 2022 yılında Anápolis-GO

18 Temmuz 2022 yılında Sanjoanense

25 Ağu 2022 yılında Anápolis-GO

26 Ağu 2022 yılında Piracicaba

6 Aralık 2022 yılında Atlético-CE

10 Ocak 2023 yılında Sampaio Corrêa

30 Kasım 2023 yılında Atlético-CE

Vinicius Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Alves şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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